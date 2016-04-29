نبيلة عبيد تظهر في عزاء والد تامر أمين بعد غياب وحشد سياسي وديني

وسط حشد كبير من الفنانين ورجال الدولة والإعلاميين أقيم مساء أمس عزاء الإعلامي القدير الراحل أمين بسيوني والد الإعلاميان علاء وتامر أمين وذلك بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.

حضر مراسم العزاء كل من الفنانين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وعمرو سعد ودنيا عبد العزيز والفنانة نبيلة عبيد في ظهور لافت لها حيث لم تعتاد نبيلة المشاركة في أي من المناسبات إلا نادرا للغاية وتواجد في العزاء أيضا المطرب إيهاب توفيق والمخرج خالد يوسف والمطرب محمد فؤاد الذي عاد إلى زيادة وزنه بشكل ملفت للنظر بعدما سبق وفقد الكثير منه .

حضر أيضا الإعلاميين عمرو الليثي وخيري رمضان وأسامة كمال وأحمد موسى ومن رجال السياسة حضر رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ومن رجال الدين كل من الشيخ خالد الجندي وفضية المفتى على جمعة.