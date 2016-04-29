ثروة مارك زوكربرغ ترتقع بشكل خيالي وهذه خطته الإنسانية

ارتفعت ثروة مارك زوكربرغ Mark Zuckerberg الرئيس التنفيذي لشبكة فيس بوك 4.2 مليارات دولار، نتيجة للتفاعل الإيجابي للسوق مع النتائج الفصلية القوية لشبكة التواصل الاجتماعي في تعاملات ما بعد إغلاق السوق الأمريكية.

وحسب مجلة فوربس Forbes، أصبح زوكربيرغ حالياً سادس أغنى رجل في العالم بثروة بلغت 51.7 مليار دولار، متفوقاً على رئيس مجلس إدارة Oracle لاري إيلسون Larry Ellison بحوالى ملياري دولار.

وارتفع سهم فيس بوك بنحو 10%، بعدما أعلنت الشركة إيراداتها وأرباحها التي تجاوزت توقعات المحللين في الربع الأول من العام الحالي.

وبلغت إيرادات الربع الأول 5.38 مليارات دولار، أي أعلى من توقعات المحللين البالغة 5.26 مليارات دولار، بينما بلغ صافي الدخل 1.51 مليار دولار.

وأوضح الملياردير مارك زوكربرغ ،أثناء مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء المنصرم، أنه يأمل في المساعدة على علاج الأمراض كافة في نهاية هذا القرن، إلى جانب تطوير نظام التعليم العالمي وحماية البيئة من تغيّر المناخ.

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