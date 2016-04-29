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الأهلي يعرض على متعب منصب إداري مقابل الاعتزال

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الأهلي يعرض على متعب منصب إداري مقابل الاعتزال الأهلي يعرض على متعب منصب إداري مقابل الاعتزال

أكد الإعلامى خالد الغندور، أن مصير عماد متعب مهاجم النادى الأهلي، بالبقاء أو الاعتزال سيحسم فور انتهاء الموسم الكروى الحالى، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء عرضوا على “القناص” تولى منصب إدارى بالنادى فور اعتزاله. أوضح الغندور، أن عماد متعب لديه عدة عروض فى بعض أندية الدورى الممتاز، إلا أنه لم يحسم مصيره بشكل واضح حتى الآن، مشيراً إلى أن شخصية متعب، قد تمنعه من اللعب فى أى ناد آخر فى إلا النادى الأهلي. وأعرب خالد الغندور، عن أمنيته فى أن ينهى عماد متعب حياته الكروية بشكل يليق باسمه وتاريخه الحافل بالبطولات، وأن تكون نهاية النجوم الكبار مع الساحرة المستديرة دائماً نهاية سعيدة ومحترمة لتليق بأسمائهم.

 

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