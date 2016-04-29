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هالة فاخر تشيد بلجنة تحكيم «The comedy»

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هالة فاخر تشيد بلجنة تحكيم «The comedy» هالة فاخر تشيد بلجنة تحكيم «The comedy»

برنامج ذا كوميدي

كتب: هاني صابر

حلت الفنانة الكوميدية هالة فاخر، ضيفة علي برنامج«The comedy»، في حلقة البرنامج التي تذاع اليوم الجمعة، علي شاشة قناة «الحياة».

وحرصت«فاخر» في بداية حلقة البرنامج علي تقديم التحية لفريق عمل البرنامج وأعضاء لجنة التحكيم وهم النجم حسن حسني ومحمد هنيدي وسيرين عبد النور.

وتشارك هالة فاخر، في الفقرات الخاصة بالموهوبين في التمثيل ، الذين يمثلون أمام لجنة تحكيم البرنامج .

«The comedy» حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور بالوطن العربي، طوال الحلقات التي تم عرضها علي الشاشة، حيث يعرض علي قناتي «الحياة» و«إم تي في» اللبنانية .

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