مدفعية الجيش العراقى تقتل مسؤول النفط بداعش جنوبى الموصل

> تمكنت القوات العراقية، اليوم الجمعة، من قتل مسؤول النفط فى تنظيم(داعش) الإرهابى من خلال قصف بمدفعية الجيش على موقع لداعش جنوبى الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وقال مصدر بقيادة "عمليات نينوى" إن القصف المدفعى أسفر عن مقتل وزير نفط داعش المدعو وحيد السبعاوى بموقع على أطراف ناحية القيارة جنوبى الموصل، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن قتل القيادى فى داعش فرمان حادى حمد.

من جهة أخري، أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم هجوما انتحاريا لمسلحى داعش الارهابية على ناحية "كبيسة" غربى قضاء"هيت" بالأنبار، وقتلت انتحاريين اثنين كانا يرتديان حزامين ناسفين وحاولا اقتحام مركز شرطة كبيسة، وأن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل شرطى اشتبك مع الانتحاريين قبل مقتلهما.

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