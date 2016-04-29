نبيل العربى يدين القصف الوحشى الذى استهدفت مستشفى القدس فى حلب

>أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، بأشد العبارات عمليات القصف الوحشى التى استهدفت مستشفى القدس فى حلب.

وطالب الأمين العام -فى بيان أصدره اليوم الجمعة- بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق المدنيين السوريين، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية واتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، وفقاً لما جرى إقراره من آليات عمل ومتابعة فى اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذى انعقد بتاريخ 11 فبراير 2016 بميونيخ، والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن الصادر فى هذا الشأن.

وجدد العربى تأكيد موقف جامعة الدول العربية الداعم لمسار الحل التفاوضى السلمى للأزمة السورية، باعتباره المدخل الوحيد المتاح لوقف نزيف الدماء والدمار فى سوريا وإنجاز عملية الانتقال السياسى وفقاً لما نص عليه بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254.

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