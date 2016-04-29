تجميل مدخل شاطئ بور فؤاد استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع

أكد المهندس عفيفى محمد أحمد رئيس مجلس مدينة بور فؤاد، أنه أصدر تعليمات لإدارتى الورش والحدائق اليوم الجمعة، بتجميل مدخل شاطئ مدينة بور فؤاد، استعدادًا لاستقبال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وقال عفيفى، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن إدارة الورش والصيانة بدأت بالفعل تركيب المقاعد الخشبية بشكل دائرى، والقيام بطلائها وتركيب ألواح من الصاج على جانبى الطريق المؤدى للشاطئ.

وأضاف عفيفى، أن إدارة الحدائق تجمع حاليًا المخلفات والحشائش الصفراء، تمهيدًا لإجراء عمليات التنجيل وزراعة الأشجار بميدان الشهيد طيار أحمد أبو العطاء، لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدخل الشاطئ ببور فؤاد.

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