بالصور.. كنائس الإسكندرية تصلى "الجمعة العظيمة" والاقباط يفطرون على "الخل"

شهدت كنائس الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من آلاف الأقباط بالمحافظة، للمشاركة فى صلاة "الجمعة العظيمة" والتى تعتبر أهم يوم من أيام أسبوع الآلام الذى يسبق عيد القيامة.

وتعتبر الجمعة العظيمة هى جزء من احتفالات عيد القيامة، وتذكار لصلب السيد المسيح ودفنه، وتذكار إظلام السماء كما ذكر فى الإنجيل، إلا أنها احتفالات تتسم بالحزن والاتشاح باللون الأسود، وتمنع فيع المظاهر الاحتفالية المبهجة حتى يوم سبت النور والاحتفال بعيد القيامة.

ويعتبر هذا اليوم صوم الزامى على المسيحيين بالانقطاع عن الطعام والشراب، منذ منتصف ليل الخميس وحتى عصر الجمعة، وفيه يفطرون على "الخل"، تشبها بالسيد المسيح الذى شرب الخل وهو معلقا على الصليب، ثم يتناول الأقباط وجبة الفول التى يعتبر ألكها فى هذا اليوم تقليدا قبطيا معروفا منذ القدم.

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