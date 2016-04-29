محافظ جنوب سيناء يعلن إقامة دار للأيتام وحفل زفاف جماعى بمدينة الطور

أعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء إقامة دار للأيتام بمدينة الطور وحفل زفاف جماعى عقب عيد الفطر.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة طور سيناء احتفالا بيوم اليتيم لعام 2016.

وألقى الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء كلمة الافتتاح، أوضح فيها فضل كافل اليتيم عند الله، ودعا الجميع إلى التقرب من الله من خلال معاملة الأيتام معاملة حسنة ومساعدتهم ومساندتهم واجبة على كل مسلم.

>وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على وقوفه بجانب جميع الأمهات المكافحات ودعمهم، بالإضافة إلى دعمه المستمر للأيتام ورعايتهم.

>وأعلن المحافظ أنه سيتم لأول مرة تخصيص قطعة أرض لإقامة دار للأيتام بمدينة طور سيناء لرعايتهم وتكفل الحكومه بهم، كما أعلن عن تنظيم حفل زفاف جماعى بمبنى تمكين المرأة بمدينة الطور عقب عيد الفطر مباشرة، وسيتم تقديم هدايا للأزواج والزوجات عبارة عن أجهزة كهربائية.

وفى نهاية الاحتفال كرم المحافظ عددا من الأمهات المثاليات بمبالغ مالية تتراوح من ألف إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى تقديم الهدايا للأيتام، كما أمر بعلاج طفلة منغولية على نفقة المحافظة.

- إغلاق دير سانت كاترين أمام السياح 3 أيام بمناسبة عيد القيامة