بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا، وميدان المحطة والشوارع المحيطة بالمسجد واستمع لشكاوى المواطنين ووجه بسرعة حلها.

ووجه مأمورى المراكز والأقسام بالمرور على المنشآت الحيوية المهمة والشرطية، والتنبيه على الخدمات المعينة عليها بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.

كما قام بتوعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة، وتحقيق السيطرة الأمنية، وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس وارتداء واقى الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

ووجه الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج عن القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداء، والعمل على رفع كال الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع، والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

- مدير أمن الغربية يتفقد مركز السنطة ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين