بالصور.. إحالة شرطى للنيابة لتركه دراجة نارية دون لوحات أمام مركز كفر الزيات

أمر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بتحرير محضر لفرد شرطة من قوة مركز شرطة كفر الزيات بعد أن شاهد مدير الأمن دراجة نارية بدون لوحات متروكة أمام المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وعرضه على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك خلال تفقده خدمات تأمين مركز شرطة كفر الزيات يرافقه اللواء موسى زيدان مساعد المدير لفرقة شرطة كفر الزيات، والعميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات، والرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وتقابل المدير مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجيه والمواطنين، وقام بتوعيتهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وراجع مدير الأمن خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهه حال أية تداعيات.

وتفقد الحجز والسجن بالمركز مع المساجين واستمع لشكواهم ومطالبهم ووجه بفحص حالات الغارمين بالمركز والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون، كما وجه مفتش الصحة للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم وضرورة توصيف وقيد الأحراز رقم القضية التسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح بالدفاتر والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف فى المضبوطات والأحراز لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أهمية تفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم، دون أى تجاوزات من أى نوع وحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

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