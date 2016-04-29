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محاكمة 104 متهمًا فى أحداث «بولاق أبو العلا» غدًا

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محاكمة 104 متهمًا فى أحداث «بولاق أبو العلا» غدًا محاكمة 104 متهمًا فى أحداث «بولاق أبو العلا» غدًا

أرشيفية

 تنظر محكمة جنايات القاهرة، غداً السبت، محاكمة 104 متهمًا، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق ابو العلا، عقب فض إعتصامى النهضة ورابعة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد  فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم القتل العمد، والإنضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية، بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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