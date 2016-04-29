وكالة روسية ترصد حياة مواطن مصرى يرفض مغادرة سوريا رغم الحرب

نشرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" صورا للمواطن المصري جاد السيد، الذى يعيش فى سوريا منذ 22 عاماً، رافضاً عروض الهجرة التى تلقاها، على الرغم من ظروف المعيشة الصعبة التى يتعرض لها الشعب بسبب الحصار الاقتصادى المفروض على البلاد.

وتحدث جاد السيد لـ"سبوتنيك" خلال معرض "سيريا موزاييك 2" الذى أقامته وزارة السياحة السورية، عن مهنته التى تدعى الفن المملوكى، وهى الحفر على النحاس وتطعيمه بالفضة، حيث يستغرق إنجاز القطع الصغيرة أربعة أيام، فى حين تحتاج القطع الكبيرة إلى 25 يوما أو أشهر، وتتنوع بين أشكال الصحون والمصاحف وأباريق القهوة وأشكال شرقية أخرى.

وبين جاد السيد أن أسعار القطع تتراوح مابين 60 ألف ليرة سورية وحتي 650 ألف ليرة، علماً بأن الإقبال ضعيف على الشراء ويوجد مشروع لإقامة معرض فى روسيا خلال شهر أيلول القادم.

وأكد أنه عاش فى سوريا وما يزال، حياة سعيدة وكريمة، ولم يفكر فى مغادرتها خلال الأزمة، ووصف ما يجرى من أحداث بأنها تكالب على سوريا وشعبها الطيب والمحب.

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