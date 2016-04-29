عامل بمحل جزارة يعتدى على أمين شرطة بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بحلوان

شهدت منطقة حلوان، مشاجرة بين أمين شرطة وجزار، بسبب خلافات سابقة بينهما، ما دفع أحد العاملين مع الجزار للاعتداء على أمين الشرطة بسلاح أبيض وإحداث إصابته، فتم ضبط الجزار ونقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقى الإسعافات، وجار البحث عن المعتدى.

تلقى المقدم شريف فيصل رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع مصطفى صفوت، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين أن المشاجرة وقعت بين أمين شرطة، وجزار، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن خلافات سابقة بينهما حول الجيرة وراء تشاجرهم، وتبين إصابة أمين الشرطة إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض "كزلك".

ومن جانبه أكد أحد شهود العيان من مكان الحادث لـ"اليوم السابع" أن المشاجرة وقعت قرب محل ملابس ملك أمين الشرطة، مشيرا إلى أن صاحب محل الجزارة يدعى "عمر" وهو من تشاجر مع "عادل سلامة" أمين الشرطة، وأثناء المشاجرة غافل أحد عمال محل الجزارة أمين الشرطة وتعدى عليه بسلاح أبيض وفر هاربا، وقال إن رجال المباحث تمكنوا من القبض على صاحب محل الجزارة، وجار ملاحقة المتهم بالاعتداء على أمين الشرطة.

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