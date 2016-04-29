وزيرة الدفاع البوسنية تطلب الاستفادة من العسكرية المصرية فى بناء قدرات الجيش

التقى ياسر العطوى، سفير مصر لدى البوسنة والهرسك، وزيرة الدفاع البوسنية ماريانا بيندس، بمقر وزارة الدفاع فى سراييفو، حيث استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية الارتقاء بها وتعزيزها عى مختلف الأصعدة.

وعبرت وزيرة الدفاع البوسنية خلال اللقاء عن اعتزازها بمصر قيادة وشعبا وحكومة، مشيرة إلى متابعتها المستمرة وبكل التقدير، للتطورات الإيجابية التى تشهدها الساحة المصرية على مختلف الأصعدة، منوهة بالمكانة المرموقة للجيش المصرى فى قائمة الجيوش العالمية الأكثر قدرة وانضباطا وإسهاما فى حماية بلاده، فضلاً عن الدور المشهود والمقدر الذى يضطلع به حالياً فى حربه العادلة المحقة ضد الإرهاب وقوى الشر، كما اعربت وزيرة الدفاع البوسنية عن تطلع وزارتها لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية فى إطار اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرات العسكرية المتميزة كالخبرة العسكرية المصرية فى بناء قدرات الجيش البوسنى، وتعزيز إمكانياته وتزامناً مع المسعى البوسنى للانضمام للمؤسسات اليورو أطلنطية مثل الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى.

وأكد السفير المصرى فى سراييفو للوزيرة البوسنية على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتميزها الحقيقى، وكذلك حرص مصر المستمر على بذل مختلف الجهود لتعزيز تلك العلاقات وعلى مختلف الأصعدة ومنها العلاقات العسكرية بين البلدين، وفى إطار إدراك مصر الحقيقى لأهمية وحدة واستقرار البوسنة والهرسك وسعيها المتواصل للانتقال إلى مصاف الدول المحققة لطموحات شعبها فى التقدم والتنمية والاستقرار.

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