الجامعة العربية تدين عمليات القصف الوحشى لمستشفى القدس فى حلب

أدان الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمليات القصف الوحشى التى استهدفت مستشفى القدس فى حلب السورية.

وطالب الأمين العام بمعاقبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق المدنيين السوريين، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، وفقاً لما جرى إقراره من آليات عمل ومتابعة فى اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذى عقد بتاريخ 11 فبراير 2016 بميونيخ، والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن الصادر فى هذا الشأن.

وأكد الأمين العام مجددا موقف جامعة الدول العربية الداعم لمسار الحل التفاوضى السلمى للأزمة السورية، باعتباره المدخل الوحيد المتاح لوقف نزيف الدماء والدمار فى سوريا وإنجاز عملية الانتقال السياسى وفقاً لما نص عليه بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254.

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