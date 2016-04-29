كرة يد - كريم هنداوي لـ في الجول: قرار الخروج كان مخاطرة كبيرة لكنه نجح

خروج من المرمى في الدقائق الأخيرة قام به حارس الزمالك كريم هنداوي ليصنع هدفا لفريقه كان الأخير في مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي التي انتهت بفوز الأبيض.

لكن كيف جاء القرار في ذهن كريم هنداوي الذي كان يلعب فريقه منقوصا من لاعبين أمام الأهلي؟

قال هنداوي لـFilGoal.com "أخذت القرار وقلت "زي ما تيجي تيجي"، كنا نلعب بدون لاعبين للإيقاف والأهلي يتفوق عدديا والفارق بيننا هدفين فقط".

وأضاف "كانت مخاطرة لكنها نجحت لأن الفارق كان سيصبح هدفا لو سجل الأهلي وستصبح الأمور صعبة".

وتابع "هاني هشام حارس الزمالك كان من أسباب عودتنا الزمالك للمباراة، الفارق كان 5 أهداف للأهلي مع بداية الشوط الثاني لكنه تصدى للعديد من الفرص".

وأردف "المباراة كانت صعبة للغاية ولذلك فرحتنا كبيرة بالفوز".