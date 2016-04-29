كرة سلة – الجزيرة يلحق بالزمالك رابع هزيمة

نجح فريق الجزيرة في تحقيق الفوز على الزمالك في الدورة المجمعة لنهائيات دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 78-71 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة.

الزمالك كان قد فقد فرصة الفوز بالدوري بعد الخسارة أمام الأهلي يوم الأربعاء في الدربي ليصل اليوم إلى الهزيمة الرابعة من 5 مباريات.

وكان الأهلي ينتظر فوز الزمالك على الجزيرة حتى يحصل على لقب دوري السوبر رسميا قبل مواجهته مع سبورتنج إلا أن الجزيرة حافظ على آماله في اللقب.

وأنهى الزمالك الشوط الأول والفترة الثانية من المباراة متفوقا 42-41 على الجزيرة بعد أن وصل الفارق 9 نقاط للأبيض لكن تراجع قبل نهاية الفترة الثانية أعاد الجزيرة للمباراة.

وفي الفترة الثالثة نجح الجزيرة في التفوق وحاول الزمالك خلال الفترة الرابعة اللحاق به إلا أن ثلاثيات لاعبي الجزيرة الناجحة أنهت المباراة لصالحه.