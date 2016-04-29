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تقرير إنجليزي - أقوى دربيات العالم: (10) الأهلي ضد الزمالك.. ' التاريخ والشغف وحسام حسن '

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تقرير إنجليزي - أقوى دربيات العالم: (10) الأهلي ضد الزمالك.. ' التاريخ والشغف وحسام حسن ' تقرير إنجليزي - أقوى دربيات العالم: (10) الأهلي ضد الزمالك.. ' التاريخ والشغف وحسام حسن '

دربيات. الخصم التقليدي. الإثارة المنتظرة. مباريات يجب أن تراها قبل أن تموت. هكذا وصف موقع Four Four Two أقوى دربيات كرة القدم.

موقع فور فور تو الشهير سلطت الضوء على أقوى دربيات كرة القدم حول العالم. وظهر دربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

وجاء دربي الأهلي والزمالك رقم 10 كأقوى الدربيات حول العالم.

وتحدث التقرير عن مدى الصراع التاريخي بين الأهلي والزمالك حتى قبل تغير أسم نادي الزمالك من (المختلط) إلى الاسم الحالي.

الصراع بدأ من هنا. فالأهلي "نادي الوطنية والمقاومة منذ تأسيسه على عكس المختلط الذي جمع بين الجنسيين الأوروبيين والمصريين". حسبما وصف التقرير الإنجليزي.

وأشار التقرير أن الدربي المصري أتخذ مسارا جديدا بالكامل منذ الخمسينات وظهر "العنف أيضا في المدرجات وتم إلغاء المسابقة بسبب ذلك".

الشغف

الصراع انتقل من أرض الملعب إلى المدرجات "وبالتحديد منذ السبعينات حيث وقعت العديد من الاشتباكات العنيفة في المدرجات".

وأصبحت "كرة القدم أكثر نجاحا وفرصة ممتازة للهروب من مشاكلك اليومية. فقط تابع فريقك المفضل سواء الأهلي أو الزمالك".

احتكار البطولات في جاء بين الأهلي والزمالك "مع تفوق الأهلي بـ37 بطولة دوري عكس الزمالك صاحب الـ12 بطولة. وفي إفريقيا أيضا الأهلي يحتكر بـ8 ألقاب والزمالك بـ5".

مدرجات الملعب كانت تقسم بين جماهير الأهلي والزمالك "فلا صوت يعلو فوق صوت الدربي وهذا ما ساعد على قوة التنافس والعنف في المباريات بين الأهلي والزمالك".

الحكم الاسكتلندي هيو دالاس الذي أدار أكثر من مباراة "دربي بين الأهلي والزمالك في التسعينات" تحدث لـFFT عن أجواء المباراة قائلا: "أنت لن تتخيل مدى حجم المباراة بينهما حتى ترى بنفسك".

وأضاف "هي حقا من أقوى المباريات التي أدرتها".

حسام حسن

وتطرق تقرير الصحفي جاري باركينسون للحديث عن حسام حسن والذي "فعل ما فعله سول كامبل ولويس فيجو. انتقل إلى الغريم التقليدي".

فبعد "فترة ولا أروع مع الأهلي انتقل أسطورة الهدافين إلى الزمالك".

"انتقال حسام حسن وإبراهيم من الأهلي إلى الزمالك أشعل غضب جماهير المارد الأحمر وزاد الشغف والعنف بين الفريقين".

"حتى مع مرور الوقت وتولي حسام حسن تدريب الزمالك شنت جماهير الأهلي هجوما حادا عليه قبل أن يرد هو الأخر على الجماهير في واقعة شهيرة في أحدى مباريات الدربي".

ولم يتطرق التقرير الإنجليزي حتى الآن لأقوى دربي في العالم. إذا نشر أقوى 40 مباراة دربي والتي جاء من بينهما الأهلي والزمالك في المركز العاشر. والآن من المنتظر أن يُستكمل التقرير خلال الفترة الحالية بأقوى 9 مباريات دربي في تاريخ كرة القدم.

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