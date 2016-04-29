محمد حلمي قبل جلسته مع مرتضى لـ في الجول: تحت أمر الزمالك ' أغلى ما عندي '

أكد محمد حلمي نجم الزمالك الأسبق أنه "تحت أمر الزمالك في أي وقت" وذلك قبل جلسته المنتظرة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

أحداث مثيرة شهدها نادي الزمالك يوم الخميس. اجتماع بين مرتضى منصور رئيس النادي وأليكس ماكليش المدرب. غضب من الأداء والنتائج. نية إقالة. ترشيح بدلاء. والمسلسل مستمر حتى الآن. (طالع أخر المستجدات في صدام ماكليش ومرتضى)

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس النادي سيجتمع خلال الساعات القليلة القادمة مع محمد حلمي. ومن المنتظر أن يعرض عليه منصب المدرب العام. (طالع التفاصيل)

وعن ذلك قال محمد حلمي لـFilGoal.com: "من المنتظر أن تجمعني جلسة مع مرتضى منصور مساء يوم الجمعة. لا أعرف أي تفاصيل حتى اللحظة".

وأضاف "بالتأكيد لا أقدر على التأخر على الزمالك. أنا تحت أمر النادي في أي وقت".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك هو أغلى ما عندي. هو بيتي. ولا يستطيع أبناء النادي رفض أي مهمة به".