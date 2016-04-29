انتظارا لماكليش.. مرتضى يعقد اجتماعا مع الجهاز المعاون ' الجديد ' في الزمالك

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع "الجهاز المعاون الجديد" والذي من المنتظر أن يتم تعيينه في جهاز الاسكتلندي أليكس ماكليش.

أحداث مثيرة شهدها نادي الزمالك يوم الخميس. اجتماع بين مرتضى منصور رئيس النادي وأليكس ماكليش المدرب. غضب من الأداء والنتائج. نية إقالة. ترشيح بدلاء. والمسلسل مستمر حتى الآن. (طالع أخر المستجدات في صدام ماكليش ومرتضى)

ولم يصل ماكليش حتى الآن إلى نادي الزمالك إلا أن اجتماع مرتضى منصور بدأ مع "الجهاز الجديد".

ويتكون الجهاز الجديد من إسماعيل يوسف كرئيس قطاع الكرة ومحمد حلمي مع محمد صلاح كثنائي مدرب عام. وجمال عبد الحميد مديرا للكرة وعبد الحلمي علي مدرب مساعد.

ومن المنتظر أن يعلن أليكس ماكليش موقفه النهائي من القبول من عدمه بشأن الاستغناء عن المساعدين الأجانب.