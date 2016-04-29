صورة - الزمالك يتلقى عرضا لملاقاة فياريال

تلقى الزمالك خطابا يوم الجمعة من شركة "فوتبول إيفينتوس" يفيد برغبتها في تنظيم مباراة ودية بينه وبين فياريال الإسباني خلال شهر مايو المقبل.

وكان الزمالك قد تلقى عرضا في وقت سابق من شركة "تيلي سيرف" تطلب فيه تنظيم مباراة بينه وبين أتليتكو مدريد يوم 22 مايو المقبل. (طالع التفاصيل)

واشترط الزمالك في تصريحاته لـFilGoal.com موافقته على خوض المباراة أمام الأتليتي بوجود خطاب رسمي من النادي الإسباني. (طالع التفاصيل)

وكانت شركة "فوتبول إيفينتوس" هي التي نظمت مواجهة الفريق الأبيض أمام أتليتكو مدريد في عام 2011 احتفالا بمئويته، ونظمت أيضا مواجهتين وديتين للأهلي أمام خيتافي وإسبانيول.

وحدد الشركة يومي 22 أو 24 من شهر مايو المقبل موعدا لإقامة مباراة فياريال، على أن يختار الزمالك الموعد المناسب له وفقا لارتباطاته.

وأكدت الشركة في خطابها أن تذاكر الملعب ستكون عائد بيعها بالكامل من حق الزمالك، فيما تحصل هي على حقوق إعلانات الملعب والبث التليفزيوني.

ويلعب فياريال في نصف نهائي الدوري الأوروبي وينتظر مواجهة ليفربول الأسبوع المقبل على أن يقام النهائي في 18 من شهر مايو المقبل.