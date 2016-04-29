أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البيت الأبيض: أمريكا تعمل لإحياء اتفاق الهدنة بسوريا

Google+ Print
البيت الأبيض: أمريكا تعمل لإحياء اتفاق الهدنة بسوريا البيت الأبيض: أمريكا تعمل لإحياء اتفاق الهدنة بسوريا
قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا تعملان لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا رغم القصف العنيف لمستشفى فى حلب هذا الأسبوع.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "أملنا هو إحياء الاتفاق.. بوسعنا أن نصنع قوة دفع مرة أخرى للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية يتم الالتزام به على نطاق واسع."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365