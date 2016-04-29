البيت الأبيض: أمريكا تعمل لإحياء اتفاق الهدنة بسوريا

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا تعملان لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا رغم القصف العنيف لمستشفى فى حلب هذا الأسبوع.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "أملنا هو إحياء الاتفاق.. بوسعنا أن نصنع قوة دفع مرة أخرى للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية يتم الالتزام به على نطاق واسع."

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