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انطلاق المؤتمر الثانى للجمعية المصرية لجراحات العيون باستخدام الفيمتو ليزر

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انطلاق المؤتمر الثانى للجمعية المصرية لجراحات العيون باستخدام الفيمتو ليزر انطلاق المؤتمر الثانى للجمعية المصرية لجراحات العيون باستخدام الفيمتو ليزر
انطلقت اليوم، الجمعة، فعاليات المؤتمر الثانى للجمعية المصرية لجراحات العيون باستخدام الفيمتو ليزر فى فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، ومن جانبه قال الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ، إن المؤتمر سيسلط الضوء على كل ما هو جديد فى علاج القرنية المخروطية والمياه البيضاء وتصحيح الإبصار باستخدام تقنية الفيمتو ليزر.

وأوضح النحراوى أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الخبراء والأطباء المتخصصين فى استخدام تقنية الفيمتو ليزر، من أبرزهم: الدكتور حسين على حسين أستاذ جراحات العيون بطب الإسكندرية سابقا والدكتور علاء الزواوى أستاذ جراحة العيون .

ومن المقرر أن يتم استكمال باقى جلسات المؤتمر غدا وسيتم مناقشة أهم التطبيقات العلاجية المتعلقة باستخدام تقنية الفيمتو ليزر فى العلاج والكثير من التقنيات العلاجية الأخرى.

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