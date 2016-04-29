جزار يتعدي علي أمين شرطة بسلاح أبيض في حلوان

مراسل«ONA»:

شهدت منطقة حلوان، اليوم الجمعة، مشاجرة بين أمين شرطة وجزار، بسبب خلافات سابقة بينهما، ما دفع أحد العاملين مع الجزار للإعتداء على أمين الشرطة بسلاح أبيض وإحداث إصابته، وتم ضبط الجزار ونقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقى الإسعافات، وجار البحث عن المعتدى.

وتلقى المقدم شريف فيصل رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا بوقوع مشاجرة بشارع مصطفى صفوت، وعلى الفور إنتقل رجال المباحث، وتبين أن المشاجرة وقعت بين أمين شرطة وجزار.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن خلافات سابقة بينهما حول الجيرة وراء تشاجرهم، وتبين إصابة أمين الشرطة إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض «كزلك» .