اليمن تهدد بتعليق المشاورات بالكويت ما لم تتوقف المليشيات عن خرق الهدنة

>ذكر موقع "إقليم عدن" القريب من الحكومة اليمنية، أن الوفد الحكومى المفاوض فى مشاورات الكويت وجه رسالة لسفراء الدول الـ 18 الراعية للمفاوضات أبلغهم فيها بأن الوفد سيعلق المشاورات إذا لم تتوقف انتهاكات مليشيات الحوثيين وصالح فى مدينة تعز.

وأكدت الرسالة أن ما يحدث فى تعز من خرق لوقف إطلاق النار منذ العاشر من أبريل وحتى الآن من جانب المليشيات يشكل تهديدا لمشاورات السلام.

وقد شارك آلاف المواطنين فى "تعز" اليوم بعد صلاة الجمعة فى مسيرة حاشدة لمطالبة المجتمع الدولى بتنفيذ القرار ٢٢١٦ دون تأخير.. وكان المواطنون قد شاركوا فى صلاة الجمعة التى أقيمت بساحة الحرية فى تعز وندد الخطيب بالقصف والحصار الخانق الذى تتعرض له مدينة تعز وازدادت حدته مع دخول الهدنة حيز التنفيذ والتى كانت هدنة من طرف واحد لم تتوقف خلالها مليشيات الحوثى يوما واحدا عن قصف المدينة.

وأكد عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى رئيس الوفد الحكومى فى مشاورات الكويت - وهو من تعز - أن الحكومة لن تخذل أبناء تعز ولن تتخلى عن مطالب أهلها والشعب اليمنى فى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216 وإنهاء المليشيات واستعادة الدولة.

وقال المخلافى - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فى مشاركة مع أبناء مدينة فى غضبهم - إن الحشود تتوافد إلى شارع جمال من كافة مساجد المدينة.. المدنيون المسالمون أصحاب ثقافة الحياة سينتصرون على مليشيات الموت والقتل والدمار.. جماعة ثقافة الموت والقتل.

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