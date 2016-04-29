زيدان: لا يمكننا المخاطرة بكريستيانو وبنزيمة

(إفي): قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إن فريقه لا يمكنه المخاطرة بإشراك نجمي الهجوم المصابين، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، اللذان قد لا يلحقان بموقعة الملكي يوم الأربعاء القادم أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وينتظر أن يحل الفريق الأبيض ضيفا غدا السبت على ريال سوسييداد في ملعب أنويتا بالجولة الـ36 من الليجا، ولا مجال أمامه سوى الفوز حال رغب في مواصلة الصراع على لقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد بنقطة وحيدة خلف صاحبي الصدارة، برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "بنزيمة كان يعاني من آلام أخرى مختلفة، ولكن الأهم أنه يتعافى منها. الأمر أننا نسعى كي يتعافى في وقت أقرب من المنتظر، للعب في مباراة الأربعاء. غدا لن يلعب (أمام ريال سوسييداد). سيحاول أن يكون بأفضل حال للعب أمام سيتي. أتمنى أن يلحق به".

وأردف "أقلق في كل مرة يتعرض فيها لاعب للإصابة، ولكن الأن الأهم أن يتعافى بشكل كامل. لا يمكننا المخاطرة بكريستيانو أو كريم ولا بأي لاعب آخر. الفكرة أن يعودا في أقرب وقت".

وأضاف "أتمنى أن يلعبا بنسبة مخاطرة 0%. لا أرغب في المخاطرة بهما على الإطلاق. امكانية أن يلعبا (الأربعاء) لا يمكنني أن أقولها. انتظر أن يتعافيا بنسبة 100%، ولكن لا يمكنني تأكيد ذلك. غدا سيشارك لاعبان آخران. هذه مباراة هامة لأنه دائما من الأفضل لعب مباراة الأربعاء ونحن فائزون قبلها".

وحول كريستيانو، قال إنه "قوي بنسبة كافية" للمشاركة في باقي المباريات، وذكّر بأنه "يلعب دائما" خلال السنوات الماضية لأنه "الأدرى بحاله".

وقال "عندما لا تكون أمامنا مباريات يستريح بشكل جيد. يتعافى بشكل سريع للغاية. ربما هذا الأمر مختلف من لاعب لآخر، بالنسبة لي كنت أحتاج لفترة أطول للتعافي".

وحول التقارير التي تشير إلى أن "الدون" قد يبحث عن مكان آخر بعيد عن الجهاز الطبي للريال، أشار زيزو إلى أن "كل الأمور تتم باتفاق مع النادي الذي يحاول أن يقوم بالأمور جميعا بأفضل شكل".

وأردف "لن أتحدث مرة أخرى عن هذا الأمر، لدينا مباراة غدا وهي الأهم بالنسبة لي. أمامنا ثلاث مباريات في الليجا ولا يمكننا الفشل في أي منها".

وأضاف "سنفكر فقط في مواجهة سوسييداد وتقديم أفضل ما يمكن للفوز بالمباراة. وبعدها سنرى بخصوص الأربعاء".

وعن المنافس قال "أتوقع مباراة صعبة في ملعب معقد، سنسعى للدخول بشكل قوي في المباراة، وسندافع بشكل جماعي".

وحول إذا كانت مواجهة سيتي تجذب انتباه اللاعبين أكثر من موقعة أنويتا غدا، قال "لا أفكر كثيرا في الأربعاء، حقيقة. أفكر في لقاء غد، علينا أن نحصد الثلاث نقاط لمواصلة الصراع على اللقب حتى النهاية. وبعدها سنرى الأربعاء، ما أراه هو أننا سنحظى بكريم وكريستيانو بأفضل حال يوم الأربعاء، فبما أنني شخص إيجابي، أفكر بهذه الطريقة، أتمنى ذلك".