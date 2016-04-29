مؤتمر زيدان: سأجري بعض التعديلات بسبب لقاء مانشستر سيتي.. ورونالدو لن يلعب

(إفي): يعتزم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إجراء تغييرات في تشكيلته الاساسية لمواجهة ريال سوسييداد غدا في الجولة الـ36 من الليجا، وذلك للاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي الاربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم هذه التغييرات سيبقي زيدان على الويلزي جاريث بيل أساسيا في ظل غياب نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة للإصابة.

وفي هذا الصدد قال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال سوسييداد: "لا أعتقد أن الدفع ببيل غدا سيشكل خطورة. عادة يلعب (أساسيا) . سيغيب كريم وكريستيانو، ولكن باقي اللاعبين على استعداد للعب. سنلعب بأفضل تشكيلة لمحاولة الفوز".

وفي ظل غياب كريستيانو وبنزيمة، سيختار زيدان بين خيسي رودريجيز الذي شارك اليوم في التدريبات الجماعية وخاميس رودريجيز وإيسكو ألاركون.

وأكد زيدان "جميع اللاعبين مهمين. أمنح أهمية لجميع اللاعبين، من يلعبون أكثر ومن يلعبون أقل. إيسكو وجيمس لاعبان هامان في الفريق. أدرك أنهما لاعبان يمكنهما اللعب بشكل أكثر، ولكنني أمنحهما نفس أهمية باقي اللاعبين".

وأضاف "سيركزان غدا فيما عليهما فعله. هما مستعدان ويتدربان بشكل جيد. حقيقي أنه يُقال الكثير من الأشياء حولهما، ولكن عندما يلعبان يقدمان أداء جيدا وهذا أهم شيء بالنسبة لأي مدرب".

واستعدادا لمواجهة المان سيتي الهامة نظرا لإنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، من المحتمل أن يريح زيدان غدا البرازيلي مارسيلو وداني كارباخال الذي سيحل محله دانيلو، وكذلك بيبي الذي سيلعب محله رافائيل فاران، فضلا عن توني كروس أو لوكا مودريتش.