مؤتمر سيميوني: لست عرافا.. وحظوظنا ضئيلة في الفوز بلقب الدوري

(إفي): قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، اليوم إنه لا يحب المبالغة نهائيا سواء في الثناء أو الانتقاد، وأوضح أن فريقه أمامه "حظوظا قائمة" حال نجح في الفوز على رايو فاليكانو غدا ضمن الجولة الـ36 من الليجا، حيث يتطلع للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وصرح التشولو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "لا تعجبني المبالغة أبدا، لأنها تعتبر إفراطا في الشيء. ليست جيدة. لا الانتقاد الزائد عن الحد أو المديح الزائد عن الحد. لأنني لا اعتبر هذا عادلا. دائما ما أعيش على التوازن، وخاصة فيما يتعلق بي. هذا ما يجعلني أواصل العيش ويحفزني".

ولم يرغب "التشولو" في التعليق على ما نشرته صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) التي خصصت عددها الصادر الجمعة للمديح في شخصه، وقامت بتغيير في الوجه على غلافها للصورة الشهيرة للثوري الأرجنتيني إرنستو "تشي" جيفارا ووضعت مكانه سيميوني، مع عنوان "القائد سيميوني"، مضيفا أيضا أنه سيقبل "بكل هدوء" العقوبة التي نالته بالحرمان من قيادة الفريق من على المقاعد الفنية خلال المباريات الثلاثة الأخيرة من الليجا.

وعن المنافسة حامية الوطيس بين أتليتكو وبرشلونة وريال مدريد على لقب الليجا، قال: "دائما ما أفكر أن المباراة الأصعب هي التي سنخوضها. لا أتوقف للتفكير في المباريات التي ينبغي أن يخوضها الآخرون. علينا أن نؤدي مهمتنا، بالطبع حظوظنا ضئيلة، الفرصة الوحيدة القائمة لمواصلة المشوار هي الفوز غدا".

وأشار إلى أنه ليس "عرافا" لمعرفة إذا كانت هذه الجولة هي المناسبة لسقوط منافسيه على القمة وانفراد فريقه بصدارة الليجا.

ويتقاسم أتليتكو الصدارة برصيد 82 نقطة مع برشلونة المتفوق في المواجهات المباشرة، وخلفهما ريال مدريد بـ81 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات على ختام المسابقة التي يحمل البرسا بلقبها.

ولم يكشف المدرب إذا ما كان سيجري تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق للإعداد لموقعة بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليج.

وقال: "من الواجب عليّ خوض المباراة كما أفعل دائما، عبر التفكير في اللاعبين القادرين على الخروج بالنتيجة التي أريدها، وسأعتمد على من سيساعدونني في إيجاد الحلول التي أحتاجها للمباراة".

وأضاف "الجميع تدرب اليوم بشكل جيد للغاية. نعمل مع اللاعبين للوصول بأفضل شكل لمباراة الغد واليوم سنستدعي جميع اللاعبين المتاحين. وغدا سأختار الأنسب لما تحتاجه المباراة، وهو من يدفعنا للحفاظ على إيقاع اللعب والفوز".

وعن لاعبي فريقه، فرناندو توريس وساؤول نييجيز، قال: "توريس دائما ما كان لاعبا رائعا وقد أتحدث طويلا عن شخصيته وشخصه، أنصار أتليتكو سعداء للغاية بما يقدمه".

أما بخصوص نييجيز صاحب هدف الانتصار في ذهاب نصف نهائي التشامبيونز على بايرن،

قال: "إذا كان هناك شيء يجعلني سعيدا للغاية فلأننا في هذا الوضع بالليجا ودوري الأبطال رغم امتلاكنا للعديد من اللاعبين الشباب والجدد. لدينا اليوم لاعبين شباب لديهم حاضر كبير ومستقبل أفضل".