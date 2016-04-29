أخبار العراق اليوم.. جو بايدن يشيد بدور القوات العراقية فى تحرير أراضيها

أخبار العراق اليوم

قال الجيش الأمريكى، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها "التحالف الدولى" نفذوا 22 ضربة ضد تنظيم الدولة أمس الخميس فى العراق وسوريا، وأن الضربات ركزت على منطقة مارع فى غرب سوريا ومدينة الفلوجة بالعراق.

ومن ناحيته قال الجيش فى بيان إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ خمس ضربات جوية ضد المتشددين حول مارع فى شمال غرب سوريا فدمر ستة مواقع قتالية وأربعة مواقع للمورتر وسيارة، وأضاف أن التحالف نفذ أربع ضربات ضد المتشددين حول مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد والواقعة على بعد 65 كيلو مترا غربى بغداد، أسفرت عن تدمير ثلاثة مواقع قتالية وسيارة وجسرين.

كما تناولت أخبار العراق اليوم ما قاله المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، أمس الخميس، إن زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأميركى إلى العراق مؤشر قوى على دعم الولايات المتحدة لجهود رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى الحفاظ على وحدة العراق.

وقال بايدن خلال لقائه مع العبادى فى العراق، إن بلاده ستستمر فى دعم العراق لمواجهة التحديات، وبالأخص فى المجال المالى والاقتصادى وإعادة إعمار المناطق التى تم تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأشاد بايدن بدور القوات العراقية فى تحرير الأراضى العراقية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم العراق بشكل كامل فى "محاربة العصابات الإرهابية".

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