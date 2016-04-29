أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى أورام: سرطان الثدى الوراثى يصيب السيدات فى سن صغيرة

Google+ Print
استشارى أورام: سرطان الثدى الوراثى يصيب السيدات فى سن صغيرة استشارى أورام: سرطان الثدى الوراثى يصيب السيدات فى سن صغيرة
أكدت الدكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير استشارى الأورام وأستاذ مساعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية خلال انعقاد مؤتمر الرابطة العربية للسرطان "PAN ARAB CANCER " تحت عنوان العالم العربى ضد السرطان أن الجين المسبب لسرطان الثدى أو سرطان الثدى الوراثى يمثل 10 % من سرطان الثدى بينما السرطان غير معروف السبب يمثل باقى النسبة.

وقالت الدكتورة أم الخير عبد الله خلال انعقاد المؤتمر الرابطة العربية للسرطان برئاسة الدكتور مصطفى الصيرفى إن سرطان الثدى الوراثى يكون نتيجة وجود خلل فى الشفرة الجينية موضحة أن أكثر جين مسبب لهذا النوع من السرطانات الجينية براكا 1 وبراكا 2 ، موضحة أنهما أقدم الجينات المسببة لسرطان الثدى الوراثى وأن سرطان الثدى الوراثى يتميز بأنه يصيب السيدات فى سن مبكرة ويكون الورم أكثر شراسة من الأنواع الأخرى ،ويكون أكثر قدرة على الانتشار.

وأوضحت أن السيدات الحاملين للجين يكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض،وأن نسبة الإصابة بسرطان الثدى وسرطان المبيض تكون مرتفعة بالمقارنة بالأشخاص الآخرين الذين ليس لديهن هذا الجين.

وأكدت أن اللاتى يحملن جين براكا 2 أكثر عرضة لسرطان البنكرياس والبروستاتا بين الرجال فبينما تكون نسبة سرطان الثدى فى الرجال غير حاملى هذا الجين أقل من 1% فان النسبة تزداد إلى 6 أضعاف فى الرجال الذين يحملون هذا الجين لتصل النسبة إلى 6 % موضحة أنه من الضرورى معرفة السيدات المصابات بهذا الجين لما له أثر لطريقة العلاج والمتابعة فى المستقبل فمعرفته مهمة لتحديد خطة العلاج المستقبلية.

وقالت إنه يمكن اللجوء للجراحة قبل الإصابة بالورم وحاملى الجين واستئصال الثديين بجراحة تجميلية أو عمل الفحص الدورى بالرنين المغناطيسى من سن 25 سنة إلى 30 سنة ، ومن بعد الثلاثين عاما يمكن المزج بين الرنين المغناطيسى وأشعة الماموجرام مشيرة إلى أن هناك أدوية تقوم بدور الحماية من الإصابة بسرطان الثدى مثل استخدام عقار "التامكسافين" والذى قد يكون له فائدة للوقاية إلى حد ما وبالطبع بما أن هذا الجين يزيد احتمالية الإصابة بسرطان المبيض فينصح باستئصال المبيضين من بعد سن الـ 35 إلى 40 سنة بعد الانتهاء من الإنجاب.

تطعيم "البى سى جى" يعالج أورام المثانة المستخدم كلقاح للأطفال ضد الدرن

طبيب أورام: العلاج الكيميائى بالتسخين الحل الأمثل لعلاج سرطان المبيض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة