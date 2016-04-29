مصدر أمنى: "ثقب بالأذن" يصيب أمين شرطة ومجند إثر انفجار "قنبلة المحور"

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن التحريات الأولية فى حادث انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الجمعة، تشير إلى قيام مجهولين بإلقاء العبوة أسفل السيارة عقب توقفها أسفل مظلة أعلى محور 26 يوليو

وأضاف المصدر أن السيارة حدثت بها تلفيات كبيرة بالجزء الخلفى موضع إلقاء العبوة أسفلها، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا سوى إصابة أمين شرطة ومجند بثقب فى الأذن فقط نتيجة الانفجار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ويكثف الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة إجراء التحريات للتوصل لهوية مرتكبى الحادث، حيث جارى الإستماع لأقوال القوة الأمنية المكونة من أمين شرطة و3 مجندين الذين كانوا يستقلون السيارة.

>بالصور.. انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بدون إصابات>http://www.youm7.com/story/2016/4/29/بالصور-انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-/2696931#