أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر أمنى: "ثقب بالأذن" يصيب أمين شرطة ومجند إثر انفجار "قنبلة المحور"

Google+ Print
مصدر أمنى: "ثقب بالأذن" يصيب أمين شرطة ومجند إثر انفجار "قنبلة المحور" مصدر أمنى: "ثقب بالأذن" يصيب أمين شرطة ومجند إثر انفجار "قنبلة المحور"
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن التحريات الأولية فى حادث انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الجمعة، تشير إلى قيام مجهولين بإلقاء العبوة أسفل السيارة عقب توقفها أسفل مظلة أعلى محور 26 يوليو

وأضاف المصدر أن السيارة حدثت بها تلفيات كبيرة بالجزء الخلفى موضع إلقاء العبوة أسفلها، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا سوى إصابة أمين شرطة ومجند بثقب فى الأذن فقط نتيجة الانفجار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ويكثف الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة إجراء التحريات للتوصل لهوية مرتكبى الحادث، حيث جارى الإستماع لأقوال القوة الأمنية المكونة من أمين شرطة و3 مجندين الذين كانوا يستقلون السيارة.


>بالصور.. انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بدون إصابات
>http://www.youm7.com/story/2016/4/29/بالصور-انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-/2696931#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365