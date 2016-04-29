والد شريف ميخائيل: نعى رئاسة الجمهورية أكبر تعزية لى

أعرب المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن بيان رئاسة الجمهورية الصادر بعد وفاة نجله المهندس شريف حبيب كان أكبر تعزيه له.

جاء ذلك خلال استقبال عادل ميخائيل للنائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والسفير ناصر كامل والقنصل العام علاء يوسف بمنزله فى غرب لندن بحضور مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط لتقديم التعازى فى الحادث البشع الذى ألم بنجله.

وأشاد ميخائيل بالدور الكبير الذى لعبته السفارة برئاسة السفير ناصر كامل، والقنصلية المصرية برئاسة القنصل العام علاء يوسف، مؤكدا أنهما لم يتركاه لحظة واحدة منذ علمهما بالحادث.

وقال النائب البرلمانى - فى تصريح لـ (أ.ش.أ) - "أنا هنا لتقديم التعازى لأسرة المهندس شريف باسم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وكل الأعضاء ونحن جميعا بجانبه".

وأضاف "المحنة التى تمر بها الأسرة هى محنة لكل المصريين. ومصر كلها تقف خلفها"، متمنيا الوصول إلى الحقيقة فى أسرع وقت ممكن.