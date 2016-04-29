حريق 120 فدان قمح فى مزرعة بإسنا وخسائر تقدر بمليون جنيه

استمرارا لمسلسل الحرائق بمدينة إسنا جنوبى محافظة الاقصر، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، نشب حريق هائل فى مزرعة للقمح بمساحة 120 فدانا، أسفر عن حريق محصول القمح بالكامل فى المزرعة، والذى يقدر بنحو مليون جنيه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع النيران فى مزرعة قمح تدار بالكهرباء وأحدث الأجهزة المتطورة بمنطقة الظهير الصحراوى وتعمل بالرى المحورى، ويقوم عليها 4 شباب بالمشاركة فيما بينهم، وذلك على مساحة 120 فدانا بقيمة رأس مالية تقدر بنحو مليون جنيه.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحريق، وتبين أن المزرعة مملوكة لكل من "عبد الفتاح محمد أحمد" 35 سنة، و"أشرف حسين خليل" 37 سنة، و"عبد المقصود أحمد محمد" 35 سنة، و"عبد المقصود سعد الدين أحمد" 55 سنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2585 إدارى مركز شرطة إسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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