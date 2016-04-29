محافظ مطروح يتدخل لحل مشاكل توريد القمح لمزارعي قري البنجر بالحمام

كلف محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد، اليوم الجمعة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المهندس السيد أبو اليزيد،بالتوجه إلى قرى البنجر التابعة لمركز الحمام، لتقديم الحلول لبعض مشاكل المزارعين الخاصة بتوريد القمح.

وأكد مدير التموين في تصريح له اليوم الجمعة، أنه يوجد كميات من محصول القمح لدى الجمعيات الزراعية بكمية 6 آلاف طن، لم يتمكن المزارعين من توريدها بسبب عدم اعتماد اللجنة المكان المخصص لتجميع الأقماح، وعلى الفور تدخل المحافظ ووجه بحل مشكلة المزارعين واستلام القمح، تحت إشراف مديرية التموين وتوريد كافة الأقماح التي تخص القرى التابعة للمحافظة، وتسليم كافة مستحقات المزارعين قيمة الاقماح طبقا للأسعار المقررة .

وفي سياق آخر، قرر المحافظ منح أحد المواطنين كرسي متحرك كهربائي لمساعدته على مواجهة أعباء الحياة نظرا لظروفه، كما كلف مديرية كهرباء مطروح بمراجعة بعض مشاكل الكهرباء بمنطقة علم الروم.. مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من صيانة كافة خطوط الكهرباء وإعادة الشوارع لأصلها قبل 20 مايو القادم استعدادا لموسم الصيف.