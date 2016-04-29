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3 علاجات لتجاعيد صغيرات السن

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الجمعة 29-04-2016 18:59

للتخفيف من التجاعيد هناك العديد من العلاجات الجراحية التي قد لا تتناسب مع الفتيات في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، لذلك فإن "سيِّدتي نت" ينصح باستبدال العلاجات الجراحية بعلاجات أخرى أقل تكلفة وأكثر ملاءمة للبشرة صغيرة السن، والتي قد لا تعاني من تجاعيد عميقة، وهذه العلاجات هي:
1. استخدام حقن البوتوكس أو حقن التعبئة.
2. تقشير بشرتك مرتين سنوياً بواسطة التقشير الكيميائي أو التقشير بالليزر.
3. استخدام كريمات موضعية تحتوي على فيتامينات (A) و( C) في مكوناتها.

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سيدتي