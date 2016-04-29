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الشوكولاتة الداكنة سر جمال جينيفر لورانس !

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الجمعة 29-04-2016 19:27

هل لاحظت كيف تألقت الجميلة Jennifer Lawrence في فيلمها الأخير؟ وهل رأيت جمالها وجسمها الممشوق في حفل الأوسكار؟ فقد جذبت الكثير من الأنظار إليها ولاقت إعجاب الملايين، فما هي أسرار هذا الجمال الطبيعي الخلاب؟

إليك بعض أسرار تألق Jennifer Lawrence:

1.تعتمد Jenniferعلى تغذية بشرتها من خلال شرب الكثير من الماء يومياً، وتعلق على هذا الأمر قائلة: "إن شرب الكثير من الماء يساعد على حرق المتراكمة"، كما أنها تحرص على شرب الماء المالح ، فتقوم بخلط القليل من الملح مع الماء العادي والقليل من الليمون، فذلك يساعد أكثر على حرق الدهون والحفاظ على جسم ممشوق، إضافة إلى أنها تشرب ماء جوز الهند يومياً للحفاظ على بشرتها رطبة ونضرة.

2.تحاول Jennifer اتباع نظامها الغذائي الصحي بدقة للحفاظ على رشاقتها، وتتناول ما تشتهيه من الحلويات من وقت إلى آخر، ولكن ليس باستمرار.
3.تلجأ Jenniferإلى الاسترخاء يومياً لمدة تتراوح بين ربع ونصف ساعة على الأقل، وتحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم ليلاً، مما يساعدها على الحفاظ على نضارة بشرتها في الصباح.
4.تواظب Jennifer على ممارسة الرياضة، فهي جزء أساسي من الروتين اليومي الخاص بها.
5.تقوم Jennifer بتناول الشوكولاتة الداكنة يومياً، فهي تساعد على حرق الدهون، كما أنها تساعدها على الابتعاد عن التدخين.
6.عندما تشعر Jennifer بالإجهاد، تقوم بتمارين التأمل، وذلك بالاستنشاق عن طريق الأنف حتى يمتلئ البطن، ثم الزفير، وتكرر ذلك ثلاث مرات، وبعدها تشعر بالراحة.

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سيدتي

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