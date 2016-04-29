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المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

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المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش المغرب تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

وزارة الداخلية المغربية

أصدرت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، بيانًا أعلنت فيه تفكيك “خلية إرهابية” شرق البلاد من ثلاثة أفراد، أفادت بتلقيهم تعليمات من قياديين في تنظيم داعش الإرهابي لإنشاء “ولاية” تمهيدا للقيام بعمليات انتحارية.
> ونقلت “فرانس برس” عن بيان لوزراة الداخلية، فقد تمكنت قوات الأمن “من تفكيك خلية إرهابية بتاريخ 29/04/2016، تتكون من ثلاثة أفراد ينشطون بمدينة الناظور (شمال شرق)، موالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية”.

وبحسب البيان نفسه: “أظهرت المعطيات أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من قياديين بداعش، بهدف إنشاء ولاية تابعة له شمال المملكة تتولى التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية بواسطة سيارات مفخخة تستهدف مؤسسات حيوية وحساسة بالمملكة، وذلك بدعم لوجستي من هذا التنظيم الإرهابي”.

وأضاف البيان أن “أفراد هذه الخلية الإرهابية قاموا بعمليات مراقبة وترصد لإحدى الأهداف الحساسة بمدينة الناظور تمهيدا لاستهدافها في إطار مشروعهم الإرهابي”.

وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام القضاء فور انتهاء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف النيابة العامة، حسب الداخلية.

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