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ننشر تفاصيل أنفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو

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ننشر تفاصيل أنفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو ننشر تفاصيل أنفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو
أكد مصدر أمنى أن انفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو بالقرب من ناهيا أدى إلى تهشم سيارة شرطة تحمل رقم 5866/12 ب شرطة تابعة للمرور المركزى والتى كان يقودها المجند أحمد عبدالرحيم ورئاسة الأمين صبحى سعيد عبد الظاهر مسلح رشاش هيكلر وجنديان مرافقان مسلحان بخرطوش والسيارة ماركة كيا بيضاء.

وأضاف المصدر أنه من خلال معاينة العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات أظهرت أن العبوة تم إلقائها على السيارة أحدثت التلفيات بالسيارة والتندة أو المظلة التى ترتكز أسفلها وتتكون العبوة من بللى حديد ومادة مفجرة بمجرد أرتطامها يحدث الأنفجار، مضيفا أنه بمجرد وقوع الانفجار أدى إلى انقلاب النيو جيرسى الموضوع خلف السيارة لحمايتها من أى تصادم فيما تم نقل قوه السيارة للمستشفى للاطمئنان عليهم فقط حيث لا يوجد إصابات بهم.

وأوضح المصدر أن المعمل الجنائى والنيابة العامة وصلت لمكان الحادث لعمل اللازم وقد أدى إلقاء العبوة إلى ظهور حفرة بقطر 30 سم بعمق 3 سم فقط فيما تأثرت الحركة المرورية أثناء الفحص للمتجه من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى أكتوبر وقام رجال المرور بتسيرها بالمكان وسط انتشار قوات الأمن بمحيط الحادث.

وأشار المصدر أن خبراء المفرقعات بقيادة العقيد إبراهيم حسين قاموا بعمليات التمشيط والفحص بمحيط الانفجار ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى فيما انتهى رجال المعمل الجنائى من عملية الفحص وتم أخذ عينات من المواد المتفجرة لمعرفة مكوناتها فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف عن المتورطين فى الواقعة.

ننشر تفاصيل أنفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو (1)

ننشر تفاصيل أنفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو (2)

ننشر تفاصيل أنفجار عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو (3)


>- بالصور.. انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بدون إصابات

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