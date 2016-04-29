تعرف علي السؤال الذي تهربت منه سمية الخشاب في حلقتها ببرنامج«100 سؤال»..غدًا

كتبت: إنجي لطفي

تحل الفنانة سمية الخشاب، غدًا السبت، ضيفة على برنامج «100 سؤال» الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، في الساعة الحادية عشر مساءًا على شاشة قناة «الحياة » .

وتؤكد «الخشاب» خلال الحلقة، أنها ترفض الظهور في الأعمال الفنية بـ«المايوه» رغم أدائها لبعض الأدوار الجريئة، قائلةً: «أعمل مشاهد جريئة أه ، بس ما ألبسش مايوه»، مبررةً ذلك قائلة «ألبس مايوه يعني أتعرى..طب وأتعرى ليه؟» .

وفي سؤال عن رأي الناقد الفني طارق الشناوي فيها، بأنها لا تصلح لعمل بطولة مطلقة، فقالت «طارق طول الوقت بيشتم كل الناس، وأنا أتقبل رأيه الشخصي».

وردًا على سؤال «ليه مش بتروحي الجيم..خايفة يعاكسوكي؟»، فقالت«الرجالة بيسيبوا التمرين.. ويعاكسوني أنا».

وتهربت سمية الخشاب من سؤال وجه إليها في الحلقة عن المشهد الجنسي الذي أدته مع الفنانة غادة عبد الرازق بفيلم «حين ميسرة»، وإقتصرت إجابتها عليه قائلة«أسئلتكم مش ممكنة.. بجد صعبة».

وعن إجبار المخرج خالد يوسف، لها في القيام بعمل أدوار جريئة؛ فقالت«لما بتمضي العقد بتكوني مسؤولة عن إمضتك فلازم تحترميها».