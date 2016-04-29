أستاذ طب أطفال: استخدام المضادات الحيوية للأطفال عشوائيا ينشط البكتيريا

ناقش الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العينى، مشكلة استخدام المضادات الحيوية للطفل الذى يعانى من حساسية بالصدر، خلال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للحساسية وأمراض التنفس والذى يختتم فعالياته اليوم.

وأجاب الدكتور محمد عبد الفتاح على السؤال الذى حير الكثير من الأمهات عند إصابة أطفالهم بحساسية صدرية شديدة فهل يفضل أخذ مضاد حيوى أم لا؟ وقال الدكتور محمد عبد الفتاح "يأخذ الأطفال فى مصر مضاد حيوى فى أغلب الحالات وفى حالة عدم كتابة الدكتور للمضاد الحيوى تصر الأم على إعطاء طفلها له، وإذا رفض الطبيب كتابته تقوم الأم بالذهاب للصيدلية وشراء المضاد الحيوى هى بنفسها وإعطاؤه للطفل بدون استشارة الطبيب".

وطرح الدكتور محمد عبد الفتاح تساؤلا هل ما فعلته الأم خطأ أم صواب؟ موضحا أن هناك بعض البكتيريا تسبب أنواعا من الحساسية الحادة وهذه البكتيريا يتم القضاء عليها باستخدام المضاد الحيوى ولكن ليس كل المضادات الحيوية يمكن استخدامها، فهناك بعض المواد الفعالة هى التى يمكن إعطاؤها للطفل.

والحقيقة العلمية المعروفة أنه لا يوجد مضادات حيوية تستخدم بشكل روتينى للتغلب على حساسية الصدر، والشرط الواجب توافره لإعطاء الطفل للمضادات الحيوية هو وجود دليل لوجود البكتيريا فى جسمه، والطبيب هو الذى يوصف المضاد الحيوى بما يتناسب مع حالة الطفل.

وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح، إلى أن تناول الأطفال للأدوية الكثيرة بدون استشارة الطبيب تؤدى إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية حتى وإن كان نوعا قويا وحديثا ويقدم للطفل على شكل حقن فهى لا تعطى نتيجة وذلك بسبب زيادة استخدام المضادات وتشبع الجسم بها، بالإضافة إلى سوء استخدامها بدون استشارة الطبيب.

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