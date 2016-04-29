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فتاة تنتحر بعد زواجها بـ15 يومًا بالسويس

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فتاة تنتحر بعد زواجها بـ15 يومًا بالسويس فتاة تنتحر بعد زواجها بـ15 يومًا بالسويس

العروس المنتحرة

مراسل «ONA»:

أقبلت فتاة بالسويس على الإنتحار بتناول كميات كبيرة من الأقراص المختلفة،حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقي إخطارًا بوفاة “د.ر” 24 عامًا، ربة منزل، وبإنتقال رجال المباحث، بإشراف العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، تبين أن الفتاة عروس مضى على زواجها 15 يومًا، وتقيم فى منزل عائلة الزوج.

وأكدت التحريات الأمنية، أن العروس فوجئت بمشاكل كثيرة مع والدة زوجها وشقيقته، وفى يوم الواقعة تناولت الفتاة كميات كبيرة من العقاقير الطبية عبارة عن أقراص «مضادات حيوية»، وأخرى لنزلات البرد، وهو ما أدى إلى وفاتها فى الحال، نتيجة إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم سؤال أسرة الفتاة وأكدوا تفاقم الخلافات مع أسرة زوجها هو ما دفعها لذلك، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.

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