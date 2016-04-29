أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مخرج «آخر أيام المدينة» يفوز بجائزة مهرجان بافيسي الدولي

Google+ Print
مخرج «آخر أيام المدينة» يفوز بجائزة مهرجان بافيسي الدولي مخرج «آخر أيام المدينة» يفوز بجائزة مهرجان بافيسي الدولي

آخر أيام المدينة

حصل الفيلم المصري  ”آخر أيام المدينة” للمخرج تامر السعيد على جائزة أفضل مخرج في مهرجان بيونس ايريس السينمائي الدولي  ”بافيسي” والذي يعد من أهم مهرجانات السينما في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة.

حصد “أيام المدينة”  جائزة “افيسي” بعد حصوله على جائزة الكاليجاري في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وتضمن المهرجان عدة أقسام عرض من خلالها أكثر من ٤٠٠ فيلم من جميع أنحاء العالم وشارك (آخر أيام المدينة) في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن ٢٠ فيلم من الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين وبيرو والبرتغال ورومانيا والسنغال وتونس. وضمت لجنة التحكيم الدولية أسطورة السينما الأرجنتينية الممثلة جراسيلا بورخيس والمخرج البرازيلي جواو باولو كوينكا والمبرمجة الإيطالية جوليا ڤالان من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والمخرج الكندي فيليب ليساچ والناقد هيكتور سوتو من شيلي.

و بدأ الفيلم جولته في المهرجانات الدولية في فبراير الماضي مع عرضه العالمي الأول في برلين وبعد ذلك شارك في مهرجان (New Directors/ New Films) في نيويورك كما يعرض الفيلم حالياً في مهرجان (IndieLisboa) في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال ثم تمتد هذه الجولة خلال الشهورالقادمة لتشمل أكثر من ٢٥ مهرجان دولي في مختلف أنحاء العالم.

يعد الفيلم هو الأول للمخرج تامر السعيد، وهو أيضًا أول فيلم روائي مصري للممثل خالد عبدالله (بعد بطولة عدد من الأفلام العالمية منها “عداء الطائرة الورقية” و “يونايتد ٩٣” و “المنطقة الخضراء” مع الممثل العالمي مات ديمون). يجسد خالد في الفيلم الذي صور على مدار عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ في القاهرة وبغداد وبيروت وبرلين شخصية مخرج شاب يعيش في وسط القاهرة ويحاول أن يصنع فيلماً عنها في لحظة يكاد أن يفقد فيها كل شيئ. يمتزج الفيلم الذي يصنعه مع حياته وقصص أصدقاءه في رحلة عن الفقد والوحدة والصداقة واكتشاف الذات وسط مدينة تبدو على وشك الانفجار. ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى سامي وحنان يوسف ومريم سعد وعلي صبحي مع حيدر حلو وباسم حجار من العراق وباسم فياض من لبنان.

“آخر أيام المدينة” فيلم من إنتاج شركة زيرو برودكشن، بالتعاون مع “صاني لاند فيلم” إحدي شركات راديو وتلفزيون العرب “أيه أر تي” و”منجاموك فيلمز” و”أوتونوموس”.

الفيلم من تأليف رشا سلطي وتامر السعيد، وإنتاج تامر السعيد وخالد عبد الله، إلي جانب المنتجين المشاركين: هنا البياتي، وميشيل بالاجيه ومارشين مالاشتاك وكات فيليرز. كما يعد الفيلم هو آخر أعمال فنان السينما ومصمم المناظر الراحل صلاح مرعي الذي فقدته السينما العربية عام ٢٠١١ حيث تولى تصميم مناظر الفيلم مع تلميذه ياسر الحسيني. الفيلم من تصوير: باسم فياض ومونتاج: محمد عبد الجواد وڤارتان اڤاكيان وباربارا بوسويه وتصميم شريط الصوت لڤيكتور بريص وتصميم الملابس زينة كيوان. وتتولي توزيع الفيلم في “زاوية للتوزيع” بينما يتم توزيعه في ألمانيا عن طريق “ولف كينو”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب