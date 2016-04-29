مخرج «آخر أيام المدينة» يفوز بجائزة مهرجان بافيسي الدولي

حصل الفيلم المصري ”آخر أيام المدينة” للمخرج تامر السعيد على جائزة أفضل مخرج في مهرجان بيونس ايريس السينمائي الدولي ”بافيسي” والذي يعد من أهم مهرجانات السينما في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة.

حصد “أيام المدينة” جائزة “افيسي” بعد حصوله على جائزة الكاليجاري في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وتضمن المهرجان عدة أقسام عرض من خلالها أكثر من ٤٠٠ فيلم من جميع أنحاء العالم وشارك (آخر أيام المدينة) في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن ٢٠ فيلم من الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين وبيرو والبرتغال ورومانيا والسنغال وتونس. وضمت لجنة التحكيم الدولية أسطورة السينما الأرجنتينية الممثلة جراسيلا بورخيس والمخرج البرازيلي جواو باولو كوينكا والمبرمجة الإيطالية جوليا ڤالان من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والمخرج الكندي فيليب ليساچ والناقد هيكتور سوتو من شيلي.

و بدأ الفيلم جولته في المهرجانات الدولية في فبراير الماضي مع عرضه العالمي الأول في برلين وبعد ذلك شارك في مهرجان (New Directors/ New Films) في نيويورك كما يعرض الفيلم حالياً في مهرجان (IndieLisboa) في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال ثم تمتد هذه الجولة خلال الشهورالقادمة لتشمل أكثر من ٢٥ مهرجان دولي في مختلف أنحاء العالم.

يعد الفيلم هو الأول للمخرج تامر السعيد، وهو أيضًا أول فيلم روائي مصري للممثل خالد عبدالله (بعد بطولة عدد من الأفلام العالمية منها “عداء الطائرة الورقية” و “يونايتد ٩٣” و “المنطقة الخضراء” مع الممثل العالمي مات ديمون). يجسد خالد في الفيلم الذي صور على مدار عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ في القاهرة وبغداد وبيروت وبرلين شخصية مخرج شاب يعيش في وسط القاهرة ويحاول أن يصنع فيلماً عنها في لحظة يكاد أن يفقد فيها كل شيئ. يمتزج الفيلم الذي يصنعه مع حياته وقصص أصدقاءه في رحلة عن الفقد والوحدة والصداقة واكتشاف الذات وسط مدينة تبدو على وشك الانفجار. ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى سامي وحنان يوسف ومريم سعد وعلي صبحي مع حيدر حلو وباسم حجار من العراق وباسم فياض من لبنان.

“آخر أيام المدينة” فيلم من إنتاج شركة زيرو برودكشن، بالتعاون مع “صاني لاند فيلم” إحدي شركات راديو وتلفزيون العرب “أيه أر تي” و”منجاموك فيلمز” و”أوتونوموس”.

الفيلم من تأليف رشا سلطي وتامر السعيد، وإنتاج تامر السعيد وخالد عبد الله، إلي جانب المنتجين المشاركين: هنا البياتي، وميشيل بالاجيه ومارشين مالاشتاك وكات فيليرز. كما يعد الفيلم هو آخر أعمال فنان السينما ومصمم المناظر الراحل صلاح مرعي الذي فقدته السينما العربية عام ٢٠١١ حيث تولى تصميم مناظر الفيلم مع تلميذه ياسر الحسيني. الفيلم من تصوير: باسم فياض ومونتاج: محمد عبد الجواد وڤارتان اڤاكيان وباربارا بوسويه وتصميم شريط الصوت لڤيكتور بريص وتصميم الملابس زينة كيوان. وتتولي توزيع الفيلم في مصر “زاوية للتوزيع” بينما يتم توزيعه في ألمانيا عن طريق “ولف كينو”.