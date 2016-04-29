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وزارة النقل الروسية : نعمل على استئناف الرحلات الجوية مع مصر

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وزارة النقل الروسية : نعمل على استئناف الرحلات الجوية مع مصر وزارة النقل الروسية : نعمل على استئناف الرحلات الجوية مع مصر

مطار شرم الشيخ

ناقش وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف مع السفير المصرى محمد البدرى، التعاون فى مجال النقل الجوى. وقالت وزارة النقل الروسية، فى بيان اليوم الجمعة، إن لقاء الوزير مكسيم سوكولوف والسفير المصرى محمد البدرى، تناول “مناقشة مسائل التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى بين البلدين”. وأضاف البيان: “تم الاتفاق على مواصلة العمل لحل هذه المسائل”. يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية من روسيا إلى فى عام 2015، بعدما تحطمت طائرة تقل السياح الروس فوق سيناء فى 31 أكتوبر ووصفت السلطات الأمنية الروسية ذلك الحادث بالعمل الإرهابى. يشار إلى أن استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر مرهون باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمينها.

 

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