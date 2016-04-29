ماذا قال محللو الدوري الإنجليزي عندما قام ليستر بتعيين رانيري

في موسم تاريخي لفريق ليستر سيتي بات الفريق على بعد 3 نقاط من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة العجوز الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب الثعالب.

رانييري الذي درب العديد من الأندية الكبيرة مثل تشيلسي وفالنسيا وروما فشل معهم في التتويج بلقب الدوري في بلادهم.

الجميع هذا الموسم يتحدث عن إنجاز رانييري وما فعله بفريق ليستر سيتي لكن كيف كان الحال عندما تم تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا لنيجل بيرسون في الصيف الماضي.

شبكة سكاي سبورتس قدمت تقريرا عن ردود الأفعال من قبل محللي الدوري الإنجليزي بعد أن عرفوا بنبأ تعيين ليستر سيتي الذي كان يصارع الهبوط في الموسم الماضي للمدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

سخرية

جاري لينيكر المحلل الشهير واللاعب الإنجليزي الدولي السابق كتب على تويتر "رانييري؟ فعلا".. ثم تحدث لبريث سبورت قائلا "رانييري مدرب ذو خبرة لكنه اختيار خاطيء لليستر، أمر مدهش أن هذه الأسماء القديمة تستمر في عالم التدريب".

مات لي تيسير لاعب ساوثامبتون السابق قال "أعتقد أن ليستر سيعاني بشدة للبقاء في الدوري هذا الموسم، وأعتقد أنه سيعاني مع الروح هناك".

هاري ريدناب مدرب توتنام السابق قال "رانيري رجل رائع، أنا متفاجيء من تدريبه لليستر سيتي بعد فشله مع منتخب اليونان".

ديتمار هامان لاعب ليفربول السابق "لا أصدق أن ليستر عينوا رانيري، فريق عظيم ذو قاعدة جماهيرية رائعة، أخشى أن يذهبوا للعب في ملعب ام كيه الموسم المقبل بدلا من أول ترافورد".

روبي سافاج لاعب بلاكبيرن السابق "رانيري رجل رائع، لكن بالنسبة لي ليس لليستر.. سيكون هناك صراع للهبوط أيا كان المدرب، رانيري خيار سيء الوقت سيخبرنا بذلك".