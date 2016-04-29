كرة يد – مدرب الأهلي: الإدارة لم تطالبني ببطولات.. اسألوا التحكيم لماذا خسرنا

أكد طارق محروس المدير الفني للأهلي لكرة اليد أن إدارة النادي لم تطالبه بتحقيق أي بطولات هذا الموسم مشيرا إلى أن هدفه هو بناء فريق قوي للقلعة الحمراء.

الأهلي كان قد خسر نهائي كأس مصر لكرة اليد أمام الزمالك الذي حقق الثنائية المحلية هذا الموسم.

وقال محروس عقب المباراة لقناة صدى البلد "الإدارة لم تطالبني بتحقيق بطولات، طلبوا فقط بناء فريقا قويا.. نحن فقط الذين نعتمد على مواليد 1996 و1998 في الفريق الأول ورغم ذلك فزنا ببطولتين من 4".

وأضاف "اسألوا التحكيم لماذا خسرنا من الزمالك، نحن لعبنا 14 دقيقة بإيقافات، اسألوا التحكيم أيضا لماذا نخسر منذ بداية الموسم".

وأردف "أبارك للزمالك ومدربه الفوز بالثنائية وأتمنى لهم التوفيق أمام الترجي في مباراة السوبر".