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كرة يد - الروبي لـ في الجول: التحكيم كان ضدنا.. ولهذا تأخرنا في الشوط الأول أمام الأهلي

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كرة يد - الروبي لـ في الجول: التحكيم كان ضدنا.. ولهذا تأخرنا في الشوط الأول أمام الأهلي كرة يد - الروبي لـ في الجول: التحكيم كان ضدنا.. ولهذا تأخرنا في الشوط الأول أمام الأهلي

يرى حمادة الروبي المدرب المساعد لفريق اليد بالزمالك أن التحكيم كان ضد فريقه اليوم في نهائي الكأس أمام الأهلي خاصة في الشوط الأول من المباراة.

الزمالك توج بلقب كأس لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك في النهائي 30-28 ليحقق الثنائية المحلية.

وقال الروبي لـFilGoal.com "التحكيم كان ضدنا في الشوط الأول وعندما أصبح عادلا في الشوط الثاني ظهرنا بمستوانا المعروف، نحن لعبنا 16 دقيقة ناقصي العدد".

وأضاف "السبب في تأخرنا الشوط الأول كان البطء أيضا الحراس لم يوفقوا وكذلك أحمد الأحمر تعرض لإصابة في بداية الشوط الأول".

وتابع "الشوط الثاني دفعنا ببعض اللاعبين أسرع من الموجودين مثل كريم أيمن وأيضا الأحمر تألق واستطعنا أن نعود في المباراة".

وأردف "أمامنا الآن مباراة صعبة في السوبر يوم الأربعاء لكننا سنحاول الفوز والتأهل لكأس العالم للأـندية".

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