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صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى "العزازى"

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صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى "العزازى" صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى "العزازى"
شدد الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية على سرعة الانتهاء من مستشفى الطب النفسى بقرية العزازى بمركز أبو حماد، والذى من المقرر افتتاحه خلال شهرين، بعدما تعطلت مرحلة التشطبيات النهائية منذ عدة أشهر بسبب تأخر مستحقات مالية للمقاول.

وكان وكيل الوزارة قد تفقد، اليوم الجمعة، مبنى المستشفى للوقوف على أسباب تأخر استلامه، واجتمع مع الدكتور إسلام عمارة مدير المستشفى والمقاول لبحث تذليل العقبات المالية للانتهاء من المبنى، حيث ذكر المقاول أن هناك مستخلصات مالية متأخرة وفور استلامها سيتم الانتهاء من المشروع فى خلال شهرين على الأكثر.

وقال مدير المستشفى فى تصريح صحفى إن المبنى تكلف 38 مليون جنيه ويتبقى ما يقرب من 3 ملايين جنيه للانتهاء كلية منه، وأن قوة المستشفى الحالية 108 أسرة وبعد انتهاء دخول المستشفى الخدمة ستتم مضاعفة العدد.

صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى العزازى (1)

صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى العزازى (2)

صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى العزازى (3)

صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى العزازى (4)

صحة الشرقية تشدد على سرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى العزازى (5)


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