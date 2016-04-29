تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

أعلنت السلطات في جنوب السودان تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من الحكومة والمتمردين، في أحدث خطوة نحو إنهاء الحرب الأهلية التي أزهقت أرواح عشرات الآلاف.

وأوضحت قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية اليوم الجمعة، أن الإعلان الحكومي جاء عبر مرسوم أصدره الرئيس سلفا كير, وبثته الإذاعة والتلفزيون الرسميان في جنوب السودان.

وأشار الإعلان إلى أن ثلث الوزراء في حكومة “الوحدة الوطنية”, المؤلفة من 30 وزيرا، كانوا أعضاء في الحزب الذي يتزعمه زعيم المتمردين رياك مشار المنافس الرئيسي لسلفا كير.

يذكر أن الحرب الأهلية اندلعت في ديسمبر 2013, بعدما أقال سلفا كير نائبه الأول مشار من منصبه، ما تسبب في اشتباكات أججتها الانتماءات العرقية في أنحاء البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف, لكن الحصيلة النهائية ليست معروفة, كما أجبرت أكثر من 2.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

ووقع الجانبان اتفاق سلام، في أغسطس الماضي، تحت ضغوط من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقوى أخرى, لكن الاتفاق تعرض للانهيار أكثر من مرة.

وعاد مشار إلى العاصمة جوبا، الثلاثاء الماضي، حيث أدى اليمين الدستورية نائبا للرئيس وهو المنصب الذي كان يشغله قبل بدء الحرب.