36 نائب وفدى ينتفضون ضد قرار «الزراعه» بربط استلام القمح بالحيازة

قدم النائب الوفدى اللواء هانى درى أباظه عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق بطلب مناقشة حول أزمه مزارعين القمح على مستوى الجمهورية, مقدم من 36 نائبًا من حزب الوفد، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، اعتراضًا على قرارات وزارة الزراعة التي تنص بعدم إستلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد اثبات الحيازة الزارعية ، معتبرين هذا القرارات بالعشوائية، والتي جاءت فى توقيت خاطئ , وذلك عقب حصد محصول القمح مما يعرقل المزارع , ويهدد زراعة القمح برمتها.

وأوضح أباظة، أن القرار الثانى للوزارة، التى فرضت فيه بأن يقوم المزارع بتسليم محصول القمح بنفسه إلى الشئون فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بدلا من تخزينها فى مركز التجميع بالقرى والذى كان يتولى بنفسه عملية نقلها فى السابق، لم يراعى ذلك القرارأزمة تكدس المزارعين، إضافة إلى التكلفة فى عملية نقل المحصول إلى تلك الشئون، بالاضافة إلى بدء موسم محصول الأرز وانشغالهم بعملية الزراعة.

وكشف طلب المناقشة، أن هذه القرارات كانت سببا فى انتشار تجار السوق السوداء فى القرى, لتجميع أكبر كميات من المحصول، وخاصة من غير حاملى الحيازات الزراعية، وهو ما دفع بعض المزارعين للبيع بأسعار تبدأ من 380 جنيها فى السوق السوداء فى حين أن السعر بلغ 420 للدرجة الأولى فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما يعتبر خسارة للمزارع.